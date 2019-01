Spaccata alla Farmacia Ponte Rizzoli: blitz a volto coperto, rubata la cassa

Sono entrati in azione alle 19:49, esattamente cinque minuti dopo la chiusura, sfondando la vetrata d'ingresso della Farmacia Ponte Rizzoli in via Pedagna, a Ozzano. Un colpo durato meno di un minuto, messo a segno ieri sera da due persone incappucciate che hanno rotto la porta vetro con un martello: una volta dentro i malviventi hanno puntato direttamente alla cassa e per non perdere tempo l'hanno direttamente staccata e portata via.

L'intera azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, e i nastri sono al vaglio delle autorità. "C'è tanta rabbia per quello che è accaduto - commenta la titolare della farmacia, Erica Tosetto - Hanno aspettato che la dipendente chiudesse e si allontanasse. E' scattato subito l'allarme ma quando è tornata indietro non c'era già piu nessuno. Purtroppo in questa zona succede frequentemente e sarebbero necessari più controlli".