Furto nella notte al forno take-away: forzate porta e serranda, bottino da 800 euro

Furto nella notte in via Marconi. A essere presa di mire è stato il negozio 'Pizza e focacce' di via Marconi. Ignoti nella notte avrebbero prima compiuto una effrazione alla serranda e alla porta di ingresso per poi asportare dalla cassa e dai locali un totale di circa 800 euro in contanti. Ad accorgersi del compiuto furto quest mattina è stato il titolare del forno. Su fatti indaga la Polizia, non ci sarebbero telecamere utili in zona. Era da tempo che la zona non era bersaglio dei ladri: poco distante qualche settimana fa alcuni vandali avevano danneggiato la vetrata di una merceria, senza però asportare nulla all'interno.