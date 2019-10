"Ciao, come stai?": abbraccia anziana e le sfila collier d'oro

Si è presentata come una vecchia amica, l'ha abbracciata e poi le ha sfilato il collier d'oro dal collo. Tutto senza che la vittima, una signora bolognese di 83 anni, si rendesse conto di nulla. È successo ieri alle 12 in via Misa, zona Fossolo, quando l'anziana stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al centro commerciale Fossolo 2.

Come denunciato alla polizia, la signora aveva appena parcheggiato la sua auto quando è stata avvicinata da una giovane donna - italiana e ben vestita - che presentandosi come una vecchia amica e facendo finta di conoscerla da tempo, l'ha abbracciata e le ha sfilato un collier d'oro dal valore di 700 euro.

Inizialmente l'anziana non si è accorta di essere vittima di un furto 'con destrezza', ma quando è rientrata a casa si è subito resa conto di non avere più il gioiello al collo. In base a quanto riferito dalla signora, la ladra - dopo averla cordialmente salutata - si è poi allontanata a bordo dell'auto di un complice.