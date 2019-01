Furto durante la pausa pranzo, rischiano di essere investiti dai malviventi

Li hanno scoperti mentre stavano rubando dentro il loro furgone e, nel tentativo di fermarli hanno rischiato di rimanere investiti. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vergato hanno arrestato tre uomini per furto aggravato in concorso.

È successo ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che un generatore di corrente, collocato all’interno di un furgone parcheggiato davanti a un bar situato a Ponte della Venturina, frazione del Comune di Alto Reno Terme, era stato rubato da tre soggetti che si erano allontanati a bordo di un altro furgone.

Il furgone in questione è stato poi intercettato da una pattuglia del nucleo radiomobile di Vergato, che era stata allertata. La refurtiva, rinvenuta dai militari nel vano di carico del veicolo, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, un fabbro, titolare di una ditta del luogo.

Dalla riscostruzione poi è emerso un particolare: al momento del furto l'artigiano era all’interno del bar, per pranzare con i suoi due dipendenti. Sono stati questi ultimi ad accorgersi del furto. I tre ladri avevano infatti attirato l’attenzione dei clienti del bar che erano usciti fuori per fermare i tre malviventi, ma quello alla guida del furgone, invece di fermarsi e restituire il bottino aveva accelerato, rischiando di investire uno dei clienti che si era messo in mezzo alla strada per fare da scudo.

I tre arrestati, originari del napoletano sono un padre di 48, suo figlio di 25, e un terzo soggetto di 34 anni, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista questa mattina presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna.