Rompe il vetro e rovista nel furgone, ma passa il proprietario

Momenti concitati ieri sera in via del Porto, dove un uomo alla fine è stato arrestato dalla Polizia per tentata rapina. Tutto è iniziato intorno alle 19:30, quando il soggetto in questione è stato visto rovistare dentro l'abitacolo di un furgoncino. Il vetro era andato in frantumi dopo un colpo secco, colpo vergato pare con una tronchese. Un cittadino marocchino di 29 anni ha assistito alla scena e ha chiamato la Polizia.

Quando la volante è arrivata però sul posto era già sopraggiunto anche il proprietario del mezzo un cittadino italiano bolognese di 57 anni. Gli animi si erano già scaldati ed era già partita una colluttazione, con un altro passante ad aiutare la vittima. L'arrivo degli agenti ha calmato gli animi, ma il ladro, un cittadino italiano di 34 anni con molti precedenti, è stato portato via in manette.