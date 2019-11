Furto alla galleria d'arte: ladri portano via argenti e monili

Furto consumato al negozio di antiquariato "Galleria d'Arte Caldarese" la scorsa notte fra le due e le tre del mattino. Il negozio, che si trova in via Caldarese (fra Strada Maggiore e via San Vitale) è stato preso di mira dai ladri che hanno forzato la saracinesca e infranto la vetrata per poi fiondarsi sull'argenteria.

Il bottino per ora è fermo sui 600 euro, ma oltre all'argenteria sono da valutare anche altri preziosi portati via: sul caso indaga la Polizia.