Azienda svaligiata, duro colpo: refurtiva recuperata, ma solo in parte

I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno ritrovato parte della refurtiva che era stata rubata all’azienda agricola Guzzinati di Bentivoglio a il mese scorso.

Il ritrovamento del materiale, un rimorchio e una macchina per scavare i fossati, è avvenuto all’interno di un bosco adiacente a via Prati, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ai danni delle aziende agricole situate in Provincia di Bologna.

"Furti che -rimarcano i militari - si verificano soprattutto di notte, quando gli addetti ai lavori sono assenti e i capannoni agricoli sono più vulnerabili agli assalti dei malviventi. Per questo motivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno incentivato una serie di servizi finalizzati a reprimere questi fastidiosi reati, le cui conseguenze incidono pesantemente sull’attività lavorativa degli agricoltori."