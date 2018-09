Imola, furto in negozio: sventato grazie a cittadina 'virtuosa'

Questa notte, una pattuglia dei Carabinieri di Imola ha impedito che una banda di ladri specializzati in reati predatori mettesse a segno un furto ai danni di un negozio di abbigliamento situato in via Edmondo de Amicis.

Ad allertare i Carabinieri che si trovavano nelle vicinanze, è stata una cittadina virtuosa, svegliata nel cuore della notte da alcuni rumori sospetti provenienti dal negozio sotto casa.

Grazie al tempismo della signora, che ha telefonato al 112, la pattuglia dei Carabinieri si è precipitata sul posto. A quel punto i malviventi hanno desistito e sono fuggiti. I militari hanno avviato le indagini contro ignoti per concorso in tentato furto in esercizio commerciale.