Tentano furto in casa, ma il proprietario li sorprende: 3 in fuga e una denuncia

Ha sorpreso tre soggetti aggirarsi furtivi sotto casa sua e un quarto uomo armeggiare con la serratura del portone. Intervenuta la polizia, il tentativo di furto è fallito e un giovane è stato bloccato e denunciato .

È successo stanotte in via Malvasia. Da quanto si apprende, un cittadino ha allertato il 113 raccontando di essere stato svegliato da alcuni rumori provenienti dalla strada, così si è accorto che alcuni balordi stavano cercando di intrufolarsi nella sua abitazione. Uno di loro tentava di scassinare la serratura del portone, un secondo uomo gli guardava le spalle, mentre altri due facevano da “palo” sul lato opposto della strada.

Appena si sono accorti di essere stati scoperti, i malintenzionati si sono dati alla fuga. In breve è arrivata la polizia, che è riuscita a fermare uno del gruppetto, ovvero colui che ha provato a scassinare la porta. Si tratta di un 19enne di origini albanesi, denunciato per tentato furto in abitazione.