Isole ecologiche nel mirino dei ladri: due furti nel week end

Una denuncia e un arresto per furto alle isole ecologiche Hera nel week end. Ieri sera un vigilante ha sospreso un romeno di 42 anni mentre cercava di rubare diverse batterie per auto nella struttura di via Tolmino. L'uomo è stato denunciato dalla Polizia.

E' stato invece arrestato per furto aggravato in concorso un marocchino di 34 anni. Sabato pomeriggio, la Centrale Operativa del 112 è stata informata che tre persone sospette si aggiravano nei pressi dell’isola ecologica di via Caduti di Via Fani a Crevalcore. Stavano portando via dai capannoni alcuni elettrodomestici, all’arrivo dei militari, due sono riuscite a fuggire scavalcando la recinzione e dileguandosi per i campi, mentre il 34enne è stato bloccato e ammanettato.