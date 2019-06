San Lazzaro, furto nella notte al kebab: "E' la terza volta in un anno"

Furto con scasso questa notte a San Lazzaro. Ignoti, approfittando del buio, hanno forzato e rotto la porta d'ingresso dell'Instanbul Kebap&Pizza-specialità turche, all'angolo tra via Repubblica e via San Lazzaro.

Una volta dentro hanno puntato direttamente alla cassa, riuscendo ad aprirla portando via qualche centinaio di euro. Ad accorgersi di quanto accaduto i dipendenti dell'attività questa mattina, quando sono andati ad aprire: "E' la terza volta in un anno che qualcuno riesce a intrufolarsi nel negozio, spiega un dipendente - Questa mattina trovato tre sbarre di ferro fuori dal negozio e la porta forzata, e abbiamo avvisato subito il titolare che ha subito chiamato i carabinieri. Non sappiamo se è sempre la stessa persona che deruba l'attività, ma queste sberre di ferro e abbiamo trovate anche le atre volte che siamo stati vittime di furto. Speriamo che questa storia finisca quanto prima".