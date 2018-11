Tenta borseggio, ma il locale è pieno di agenti fuori servizio

Ha cominciato a frugare nella borsa, ma non sapeva che tre agenti fuori servizio avevano notato le sue mosse. Un 31enne cittadino kosovaro è stato denunciato ieri sera per tentato furto aggravato in un locale di via Avesella. Tutto è iniziato alle 20 quando il soggetto, peraltro un 'volto noto' del borseggio, con diversi precedenti specifici alle spalle, fa ingresso nel locale.

Agli agenti non sfugge la manovra che l'uomo mette in atto: ordinata una bottiglia di acqua, il soggetto è andato a sedersi vicino alla borsa di una ragazza e, alle spalle di lei, ha appoggiato la giacca sopra la borsa stessa, cominciando a frugare.

A quel punto gli agenti chiamano i colleghi e si qualificano. Da un rapido controllo risulta poi che lo stesso 31enne era già stato denunciato per fatti analoghi nello stesso locale, in maggio e in settembre. .