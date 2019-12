Furto al Matis, ladri entrano nella discoteca e aprono la cassaforte

Sono entrati forzando la porta del primo piano e con un flessibile sono riusciti ad aprire la cassaforte che è dentro alla discoteca Matis prelevando tutto il denaro in essa contenuto: qualche migliaio di euro. E' successo nella notte fra Santo Stefano e il 27 dicembre e quando i titolari si sono accorti dell'accaduto hanno avvertito la Polizia, che è intervenuta per i rilievi e le indagini.

Nella stessa zona, in particolare in via Caduti di Casteldebole, le forze dell'ordine sono intervenute per un altro furto, sempre ai danni di un'attività commerciale, un salone di parrucchieri. In questo caso (sempre nella notte fra il 26 e il 27 dicembre) è stato divelto il vetro della porta principale e sono stati asportati prodotti cosmetici e strumenti di lavoro professionali.