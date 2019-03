Furto da migliaia di euro: nel mirino smartphone costosi

Furto da un paio di migliaia di euro al negozio Mediaworld del centro commerciale Meraville, in San Donato. La Polizia è intervenuta ieri pomeriggio intorno alle 15 per arrestare una donna, cittadina cubana di 33 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Addosso alla 33enne sono stati infatti rinvenuti due costosi modelli di Iphone, asportati anzitempo dagli espositori del punto vendita. Nessuna traccia invece di altri due modelli della stessa fascia di prezzo, spariti assieme a due complici uomini che la vigilanza del negozio non è riuscita a trattenere fino all'arrivo della volante. Il valore della merce asportata in tutto supera abbondantemente il migliaio di euro.