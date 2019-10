Meridiana, furto all'Esselunga: un arresto

È entrato all'Esselunga del Centro Meridiana per rubare alcolici ma la guardia giurata lo ha visto infilare qualcosa nello zaino e ha subito chiamato i carabinieri. Il furto ieri, intorno alle 12, quando un cittadino tunisino del '78 si è presentato alla cassa dell'ipermercato per pagare una bottiglietta d'acqua.

Nello zaino però, perquisito dai militari della stazione Borgo Panigale arrivati sul posto, nascondeva sette bottiglie di superalcolici dal valore di circa 150 euro. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato, oggi il processo per direttissima.