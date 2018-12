Mezzolara, 4 quintali di refurtiva sul camion: giovani predoni in arresto

Maxi furto di materiale ferroso, per questo sono finiti in arresto due ventenni kosovari, pizzicati ieri pomeriggio dai carabinieri, tra Molinella e Mezzolara .

A dare l'allarme è stata una guardia guirata venatoria, dopo aver visto tre soggetti introdursi all'interno di una proprietà privata e poi caricare su un autocarro alcuni pezzi di ricambio sottratti da mezzi agricoli.

Giunti nei pressi del colpo, i militari hanno intercettato il terzetto. Insieme ai due stranieri è stato identificato infatti anche un connazionale minorenne. Verso quest'ultimo è scattata una denuncia in stato di libertà, i sodali - già gravati da predcedenti specifici - sono invece stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Sul camion è stata rinvenuta la refurtiva: 4 quiantali di materiale ferroso, provento di vari furti messi a segno dal gruppetto.