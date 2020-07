"Bello il monopattino, me lo fai provare?": e se ne va

Un giovane di 23 anni, cittadino italiano e bolognese, è stato denunciato per ricettazione. E' successo ieri nel primo pomeriggio, dopo che una ragazza, cittadina italiana e coetanea di lui ha riferito di essere stata derubata del suo monopattino elettrico, mezzo che poi è stato trovato in possesso del ragazzo.

Tutto è cominciato intorno alle 14: in base alla testimonianza resa dalla derubata, il ragazzo le si sarebbe avvicinato dicendole che voleva provare il monopattino in questione, ma appena lei ha acconsentito lui ha ingranato la marcia avanti e si è allontanato in direzione dell'archiginnasio.

Scattata la ricerca del soggetto, questi viene rintracciato dalla polizia poco lontano in piazza Santo Stefano: il ragazzo, molto agitato e in stato di alterazione alcoolica, è stato condotto in quesutra, dove al termine di alcuni accertamenti è stato deferito per ricettazione. Il mezzo è stato riconsegnato alla giovane donna.