Dipendente infedele in negozio: trovata merce nella sua auto

Un 50enne di origini ferraresi, impiegato come addetto all'assistenza in un negozio di abbigliamento presso il centro commerciale Centronova, a Castenaso, è stato denunciato dai Carabinieri di San Lazzaro per furto.

E' successo l'altro giorno quando i dipendenti del negozio hanno chiamato i militari, descrivendo lo strano comportamento del soggetto, impegnato a 'testare' le barriere antitaccheggio, passandoci attorno tutta una serie di abiti esposti in vendita.

I sospetti hanno trovato fondamento quando i militari hanno fatto aprire all'uomo l'auto, trovandoci dentro circa 200 euro di abbigliamento del negozio, non pagato. Il 50enne a quel punto è stato denunciato per furto.