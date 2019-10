Spaccata a San Lazzaro: auto lanciata contro un negozio in piazza Trebbi

Hanno forzato e alzato la saracinesca del negozio 'Kendy&Design' in piazza Trebbi a San Lazzaro e poi sono saliti a bordo di una Panda, sfondando a retromarcia parte della vetrina e della porta d'ingresso.

I malviventi hanno agito questa mattina alle 4: un'azione durata pochissimi minuti, nella quale i ladri sono riusciti a rubare il registratore di cassa. Prima di scappare però, i responsabili avrebbero anche riabbassato la saracinesca, sperando che tutti si accorgessero di quanto accaduto solo ore più tardi.

Peccato che il rumore dei vetri infranti abbia svegliato numerosi residenti, che preoccupati hanno immediatamente allertato le Forze dell'Ordine. Sul posto i carabinieri della caserma di San Lazzaro, che hanno raccolto alcune testimonianze e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il furto è avvenuto in una zona centrale di San Lazzaro, dove sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza, i cui nastri saranno al vaglio dell'Arma.

"È un fatto grave - commenta a BolognaToday il sindaco Isabella Conti - unno sfregio alla città, avvenuto in pieno centro. A San Lazzaro ci sono numerose telecamere, grazie alle quali abbiamo la possibilità di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. Come amministrazioane collocheremo dei fitoni e fioriere pesanti soprattutto davanti alle attività commerciali, in modo da dare maggiore sicurezza ai negozi a ridosso delle strade, ma con decoro"