Inseguimento in via Indipendenza: pugni agli agenti, ladri in fuga dopo il furto

Nel pomeriggio di mercoledì, in via Indipendenza, l'attenzione di due poliziotti della Municipale in borghese è stata attirata dal suono di un allarme antitaccheggio di un negozio: gli uomini sono prontamente intervenuti ed hanno intercettato due magrebini che si stavano rapidamente allontanando con uno zaino.

Uno di questi ha reagito sferrando calci e pugni, ed entrambi poi sono riusciti a fuggire sotto i portici, spingendo violentemente i passanti durante la fuga. Gli agenti hanno recuperato lo zaino, che conteneva abbigliamento per circa 500 euro. Uno

dei due vigili è poi andato in ospedale per le contusioni subite (7 gg di prognosi). Sono in corso le indagini per identificare i due

malviventi.

«L'ennesima dimostrazione del ruolo che la Polizia Municipale assume nel controllo del territorio e nel garantire sicurezza - il commento del SULPL di Bologna (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) - ruolo che il governo della nostra regione si ostina a non riconoscere: sono già 101 i poliziotti municipali e provinciali feriti in regione dal 2015 per aggressione, ma nonostante ciò è stato bocciata, dalla maggioranza che governa la regione, la richiesta di attivare un' assicurazione infortuni per la Polizia Locale emiliano-romagnola».