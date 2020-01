Furto in corsia e pepper spray nel locale: intervengono i carabinieri

Doppio intervento dei carabinieri nelle ultime 48 ore. Una signora di 65 anni, cittadina italiana, è stata denunciata a Malalbergo perché durante una cena in un noto ristorante della zona, per cause non chiare, ha spruzzato dello spray al peperoncino in sala. Non è stato necessario evacuare i locali, ma sono stati avvertiti i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto poi a denunciare la donna per getto pericoloso di cose.

Condotta più grave è stata contestata a un 41enne, cittadino brasiliano, ricoverato presso l'ospedale convenzionato Villa Erbosa. In base a quanto ricostruito l'uomo avrebbe asportato il telefono cellulare da una vicina di stanza, una 54enne cittadina romena. L'oggetto è stato rinvenuto nelle disponibilità dell'uomo, che è stato arrestato.