Via Marconi, ruba alla Pam e aggredisce il vigilante: arrestato

Ha dapprima rubato alcuni generi alimentari, poi ha aggredito l'addetto alla sicurezza. E' accaduto ieri 10 marzo alle 9.30 al supermercato Pam di via Marconi.

A finire in manette, S.C., 43enne italiano. Dopo essere stato sorpreso a rubare varie confezioni di tonno, è stato inviato a riconsegnare la merce asportata dal vigilante. Non volendo sentire ragioni e dimenandosi per cercare di uscire velocemente dal negozio, ha aggredito l'addetto.

E' stata chiamata la Polizia che ha arrestato l'uomo, già con precedenti per furti compiuti anche nello stesso supermercato.