Furto pc a bimbo disabile: ritrovato dalla polizia

Si conclude con una nota positiva la triste vicenda del raid ai danni delle Scuole Giordani di via Musolesi, in Cirenaica, dove ignoti si sono introdotti vandalizzando l'istituto e facendo razzia nelle aule.

Tra gli oggetti rubati, anche un pc speciale, in uso ad un alunno disabile, che fortunatamente è stato ritrovato dalla Polizia lo scorso mercoledì, in Zona universitaria. E' stato rinvenuto insieme ad un altro computer, risultato trafugato sempre dalle aule di sostegno delle Giordani.

Vandalismi e furti

Lo scorso 22 agosto si era scoperto che le scuole erano state "visitate" da balordi, che avevano messo a soqquadro tutte le aule, probabilmente diventate luogo di bivacco durante l'estate, visto che sul posto sono stati trovate cicche e bottiglie.

I ladri, avevano rubato 5 computer portatili e 3 Lim (lavagne interattive). Non solo, erano riusciti a entrare nelle aule di sostegno disabili, dove avevano trafugato il computer portatile dotato di un programma speciale e costoso, utilizzato da un alunno che non parla e non si muove.

Indignazione dal Quartiere

"Rubare in una scuola e devastarla è già di per sé un atto ignobile, se poi ad essere sottratti sono anche dispositivi che costituiscono per un bambino in grave difficoltà l'unico strumento con cui può comunicare, alla meschinità si aggiunge la barbari". Così, appresa la notizia, si era sfogato su Facebook il Presidente del quartiere San Donato - San Vitale Simone Borsari.