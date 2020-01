I ladri colpiscono Piazza Grande: furto da 17mila euro

Ben 17mila euro, asportati durante le Feste niente di meno che all'associazione Piazza Grande, che si occupa di aiuto e sostegno ai senza fissa dimora. Ben poca generosità per i ladri, che in una finestra tra la vigilia di Natale e il 30 dicembre dell'anno appena concluso, hanno fatto irruzione nella sede di via Stalingrado per portare via il denaro della cassaforte.

A denunciare il furto è la stessa associazione, che in una nota del presidente Carlo Francesco Salmaso aggiunge qualche dettaglio alla vicenda. Il denaro era contenuto in una cassaforte ma non ci sono segni apparenti di effrazione. La somma, fa sapere l'associazione era il frutto di offerte e donazioni da utilizzare anche per il sostegno alle politiche abitative destinate ai senza fissa dimora intenzionati a uscire dal meccanismo della vita in strada.

"Siamo arrabbiati e siamo feriti -è il triste commento di Salmaso- questo furto avviene dopo due anni difficili, in cui ci siamo faticosamente riorganizzati come associazione e come cooperativa per essere adeguati al nuovo welfare". E ancora: "Avremmo potuto tenere questa brutta notizia riservata, ma abbiamo preferito condividerla con tutta la città, perché da 2 anni lavoriamo così: consapevoli che viversi le difficoltà da soli, chiudendosi, non porta niente di buono. Che proprio quando la situazione è più difficile occorre essere in tanti”.