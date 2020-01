Furto Piazza Grande, Pd lancia raccolta fondi e fa appello a tutti: "Mobilitiamoci"

Il Pd di Bologna lancia una raccolta fondi per correre in aiuto a Piazza Grande, la cooperativa sociale a cui nei giorni scorsi sono state rubate offerte e donazioni per i senza fissa dimora per 17mila euro. "Voglio esprimere, a nome mio e di tutto il Pd di Bologna, la massima solidarietà a Piazza Grande - scrive il segretario Luigi Tosiani - che durante queste festività ha subito un ingente furto. Tutti soldi provenienti da offerte e destinati alle persone senza una casa".

Proprio per aiutare la cooperativa sociale, aggiunge Tosiani, "già nelle prossime iniziative vogliamo promuovere una raccolta fondi da donare a Piazza Grande. Inoltre vogliamo invitare tante altre realtà a fare lo stesso, a stringersi attorno a un'associazione che sta dalla parte degli ultimi, che rende Bologna accogliente e solidale. Mobilitiamoci, perché nessuno sia costretto a sentirsi solo", esorta il segretario dem.

Della stessa idea è anche l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore. "Tutta la mia solidarietà a Piazza Grande - scrive - che nei giorni scorsi ha subito un grave furto. Piazza Grande è una realtà che arricchisce Bologna, che la rende più accogliente e solidale. È tra le associazioni della nostra città che partecipano al Piano freddo del Comune e proprio in queste settimane sta aiutando le persone senza dimora ad avere un riparo caldo e sicuro". I soldi rubati, sottolinea l'assessore, "servivano per la copertura dei costi dei progetti di abitare destinati alle persone più emarginate che vivevano in strada e ora hanno una casa. Sono sicuro che Bologna si stringerà attorno all'associazione, perché continui i progetti di sostegno e accoglienza".