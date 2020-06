Le mani nella cassa, poi la lite in strada: arresto in pizzeria

Sono stati due passanti a informare gli agenti che entrambi si stavano azzuffando tra loro, ma poi si è scoperto che non si trattava solo di una 'normale' baruffa. La polizia ha arrestato ieri sera in via Mascarella, vicino a una pizzeria da asporto, un 39enne, cittadino marocchino, per tentata rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, che alle spalle ha diversi precedenti specifici, aveva approfittato della temporanea assenza del titolare per accedere alla cassa del take-away e prelevare il denaro contenuto. Il proprietario però se ne è accorto in tempo e ha cercato di fermare il ladro, che per risposta lo ha colpito con un pugno. La colluttazione è poi continuata fino all'arrivo delle divise intorno alle 21:30, che hanno separato i due e poi hanno ammanettato il sospetto per portarlo in questura.