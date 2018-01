Furto in pizzeria, il proprietario ora veglia giorno e notte

"A volte penso che mollerei tutto per andare all'estero. Ma da questa pizzeria che ha una lunga storia, fanno affidamento diverse famiglie e questa è una responsabilità a cui non ci si sottrae, anche dopo l'ennesimo furto". La rabbia di Giuseppe, titolare insieme ai soci Giusi e Gianluca della celebre "Pino" di via Goito è legata a un furto subito qualche notte fa, che ha portato ai ladri un bottino da un centinaio di euro e dei danni al locale per oltre 2 mila euro.

"Il vetro della porta è stato infranto con un blocco di cemento molto pesante e per sostituirla ci voglioni diversi giorni: per questo sono già tre notti che dormiamo qui per ragioni evidenti legate alla sicurezza. Non abbiamo interrotto il servizio e la pizzeria è aperta, ma per il momento ci tocca fare i guardiani. Non è più la Bologna che conoscevo - continua Giuseppe - ho pensato più volte di trasferirmi all'estero, ma questa attività sostiene 11 famiglie e non è una cosa trascurabile. Non è la prima volta che ci prendono di mira (ma la terza in circa 7 anni) e ora adotteremo delle misure di sicurezza ulteriori".

Le indagini condotte dalla Polizia dovrebbero prevedere il ritiro delle immagini di sorveglianza di un negozio vicino alla pizzeria (il locale non ne è dotato).