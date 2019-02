Caccia al ladro sul 14: vittima e Polizia seguono il sospettato sull'autobus

Furto di un portafogli ieri pomeriggio intorno alle 14.50 alla fermata del bus di via Rizzoli. Un uomo denunciato per furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota dopo che un testimone ha chiamato la Polizia racconando quello che era successo poco prima.

Il testimone, un pakistano classe '96, aveva assistito appunto al furto ai danni dell'amico che era con lui, un filippino del '56 ed entrambi decidono di seguire il ladro che era salito sull'autobus numero 14 in direzione Strada Maggiore. Nel frattempo hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti sono saliti sul mezzo alla fermata di via Ercolani e hanno identificato il soggetto indicato: addosso però non aveva più il maltolto, che probabilmente era invece nelle mani del complice non individuato. E' scattata così la denuncia per furto aggravato in concorso con ignoti.