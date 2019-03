Ladri dentro l'assemblea Legacoop, rubato portafoglio alla presidente Ghedini

Devono aver approfittato della confusione e del via vai continuo di persone dentro e fuori dal teatro. Così, sfuggendo pure alla sorveglianza dei poliziotti che per tutto il giorno hanno presidiato l'ingresso dei Teatri di vita, a Borgo Panigale, sono riusciti a rubare due portafogli.

Tra le 'vittime' la presidente di Legacoop Bologna, proprio oggi confermata alla guida dell'associazione, Rita Gherdini. Il teatro all'interno del parco dei pini oggi ospitava il congresso della centrale bolognese con decine di partecipanti e qualche ospite illustre, come l'ex premier Romano Prodi, il rettore Francesco Ubertini e il presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti.

Durante la pausa pranzo, mentre i cooperatori erano impegnati al buffet, sarebbero entrati dei ragazzi non meglio identificati. Qualcuno avrebbe visto una ragazza armeggiare tra le borse e dato l'allarme, ma gli autori dei furti hanno fatto in tempo a darsela a gambe. I due portafogli rubati, tra cui quello di Ghedini, sono stati poi ritrovati in un cestino poco fuori dal teatro, senza contanti (in realtà, pare non ce ne fossero molti) ma con i documenti. (Vor/ Dire)