Le mani nello zaino per il portafoglio, ma i passanti vedono il furto

Una donna di 32 anni è stata denunciata ieri per furto dalla polizia. E' successo ieri pomeriggio in via ugo Bassi, dove una volante è intervenuta su richiesta di alcuni passanti. La donna, cittadina bulgara, sarebbe stata vista mentre con un espediente era riuscita ad aprire lo zaino della vittima, una cittadina greca classe '66.

La scena non è passata inosservata e l'autrice del furto mentre si allontanava è stata bloccata da alcuni passanti che hanno poi avvertito il 113. Il portafoglio a quel punto è stato fatto cadere per terra, ma questo non è bastato per evitare alla giovane una denuncia per furto aggravato.