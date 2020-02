Furto alle poste di Granarolo, ma il colpo sfuma

Notte movimentata quella tra il 4 e il 5 febbario a Granarolo, dove i carabinieri hanno messo in fuga una coppia di ladri alle poste di via Brenti. I due soggetti, con il volto travisato e un piede di porco in mano, sono stati visti fuggire all'arrivo dei militari del nucleo radiomobile di San Lazzaro e Castenaso. Fatale per i ladri l'antifurto, probabilmente scattato quando i malviventi hanno cercato di forzare il postamat collocato all'esterno dell'ufficio. A parte qualche danno esterno, il colpo non ha sortito gli effetti sperati e dal distributore di banconote non è stato trafugato nulla. I carabinieri ora stanno avviando le indagini per cercare di risalire alle identità dei due soggetti.