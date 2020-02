Rapina in via della Gabella: sfonda il finestrino dell'auto e ruba la borsa

Un furto che si è trasformato in una rapina quando la vittima ha cercato di resistere. Ladri in azione ieri sera in via della Gabella, quartiere Navile, dove una donna di 54 anni è stata derubata della borsa mentre era a bordo della propria auto.

Secondo la ricostruzione riportata dalla polizia sembra che la 54enne fosse ferma a bordo del veicolo, quando un uomo ha sfondato il vetro e ha cercato di prendere l'accessorio dal sedile, nel quale erano contenuti oltre a chiavi e documenti anche 150 euro in contanti.

Alla fine il malvivente è riuscito a strappare la borsa dalle mani della donna, fuggendo a bordo di una altra auto, guidata da un complice. A causa della rottura del vetro, la donna ha riportato alcune ferite, e per questo è stata ricoverata in codice 1 al Maggiore di Bologna. La polizia nel frattempo sta lavorando ad alcune informazioni, per cercare di risalire all'identità del malvivente.