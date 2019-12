Furto ingente al negozio in pieno centro: bottino da 15mila euro

Furto ingente da negozio 'Roy Roger's' di via Castiglione, dove la scorsa notte ignoti hanno asportato l'equivalente di 15mila euro di capi di abbigliamento. Ad accorgersi dell'ammanco della merce, oltre che del fondo cassa da 330 euro la responsabile del negozio, che l'indomani in tarda mattinata ha chiamato la polizia.

I ladri sarebbero entrati forzando serranda e porta a vetri, senza però utilizzare oggetti per sfondare le protezioni. Era da qualche tempo che i ladri non colpivano la centralissima zona del Quadrilatero: l'ultima volta in maggio, con la spaccata di una vetrina e il furto dentro un locale.