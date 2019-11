Furto a San Lazzaro: "Sono entrati in pieno giorno e hanno fatto un disastro. Sono sconvolta"

"Sono tornata alle 20,30 e ho trovato un disastro, la casa era soqquadro e credo che i ladri siano entrati dalla finestra in pieno pomeriggio". Inizia così l'amaro sfogo di una donna vittima, venerdì, di un furto con scasso in via Idice a San Lazzaro di Savena, e che a BolognaToday racconta: "Dopo dodici ore fuori casa sono rientrata in prima serata e già parcheggiando la macchina sul retro della palazzina mi sono accorta che la finestra della sala non aveva più una grande zanzariera, ed era aperta. Sono corsa dentro e ho visto i cassetti della stanza-guardaroba svuotati, così come quelli della camera da letto".

Ancora sconvolta per quanto accaduto, incalza: "Tutta la mia roba era stata tirata fuori dai mobili e la scatola portagioielli aperta. La cosa assurda è che non hanno rubato tv o computer, ma credo cercassero solo oro perchè hanno portato via l' unica cosa di valore che avevo, cioè un collier di oro satinato regalatomi per il 18esimo compleanno. E' difficile spiegare come ci si sente, ho trascorso ore a sistemare tutto cercando di controllare quel senso di sconforto dovuto alla mia privacy lesa su tutti i fronti".

La donna, dopo aver parlato con alcuni vicini che non si sarebbero accorti di nulla, crede che i responsabili del furto siano riusciti a intrufolarsi nella sua abitazione nel pomeriggio: "Ho motivo di credere che siano entrati tra le 17 e le 18:30 - sottolinea - ed è incredibile pensare quanto qualcuno sia sfacciato nel farlo in pieno giorno, con dei fari che puntano sul palazzo, installati proprio come deterrente contro malviventi". E conclude: "Sono senza parole, sconvolta, pensare che sconosciuti abbiano girato per casa senza alcuna autorizzazione mettendo le mani ovunque e rubando qualcosa di prezioso affettivamente è veramente brutto, una cosa che non auguro a nessuno".

Su quanto accaduto è stata presentata regolare denuncia ai Carabinieri della locale stazione.