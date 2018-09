Ruba un giubbotto poi torna in negozio: riconosciuto e denunciato

E' stato denunciato dalla Polizia l'uomo che ieri pomeriggio, dopo aver rubato un giubbotto North Face da 150 euro al negozio Scout di via Righi è tornato sul "luogo del delitto" qualche ora dopo (il furto alle 14.30, la seconda visita alle 18.30) ed è stato riconosciuto dal responsabile dello store.

Le riprese delle videocamere di sorveglianza lo hanno immortalato avvolgere con la stagnola il capo che voleva portare fuori senza far suonare l'antitaccheggio per poi allontanarsi: si tratta di un pugliese classe '79 non nuovo a questo tipo di attività e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.