Furto alle scuole Fortuzzi: il ladro però commette un grosso errore

Alle 8.30 di ieri mattina uno la coordinatrice delle scuole Fortuzzi si accorge che manca un computer e avverte la Polizia: il vetro di una finestra è rotto e il ladro evidentemente era entrato da lì nella notte. Ma ha commesso un errore fatale: ha dimenticato sul luogo del reato il suo marsupio e dentro anche una Postepay.

Dopo qualche ora una volante della Polizia in transito in via Farini vede un uomo molto agitato e che dice parlando ai passanti che ha perso il marsupio con la dentro la prepagata e viene fermato. Ha anche una ferita alla mano probabilmente causata dal vetro infranto.

Si tratta di un romano dell’88 senza fissa dimora con precedenti per reati contro la persona e furti. E' stato denunciato per furto aggravato e il computer non è stato trovato.