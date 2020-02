Rastignano, spaccata alla farmacia: "Con un'auto a retromarcia hanno sfondato l'ingresso"

Spaccata alla farmacia a Rastignano, in via Andrea Costa. Questa notte, poco dopo l'una e un quarto, una banda di malviventi con un'auto a retromarcia ha sfondato l'ingresso dell'attività, riuscendo così a rubare il fondo cassa. Tutto è avvenuto in pochissimi minuti, e il rumore causato dai vetri in frantumi ha anche svegliato alcuni residenti che hanno subito lanciato l'allarme.

Da quanto si apprende al momento i malviventi hanno prima spostato dei grossi vasi dall'ingresso della farmacia, e poi con una vettura hanno sfondato la saracinesca e di conseguenza la porta di ingresso. Almeno tre le persone entrate in azione, che presi i pochi spiccioli dalla cassa sono poi fuggiti senza lasciare traccia.

Amaro lo sfogo del titolare della farmacia, che a BolognaToday spiega: "Non abbiamo ancora fatto un censimento completo di ciò che manca ma quello che è certo è che è stato rubato il fondo cassa e i danni sono ingenti. E' incredibile che qualcuno pensi di trovare delle cifre enormi in un fondo cassa di un'attività come una farmacia, causando tutto questo. Siamo comunque aperti e stiamo lavorando, seppur con molta difficoltà".

E incalza: "Hanno sfondato parte della saracinesca con una vettura, e questo gli ha permesso di entrare. Hanno agito in piena notte, all'una e venti perche dall'urto l'orologio alla parete si è fermato a quell'ora, ma i Carabinieri hanno già avviato tutte le indagini del caso".

Un furto simile a quello messo a segno la scorsa notte in via Jussi a San Lazzaro di Savena, dove ignoti, sempre con un'auto a retromarcia, hanno rubato il fondocassa di un negozio di abbigliamento.

L'ingresso della farmacia a Rastignano: