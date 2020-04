Furto con spaccata in due farmacie: fugge in auto inseguito dalla polizia

Doppia spaccata nella notte, dove a essere colpite sono state due farmacie. Entrambi gli episodi sono avvenuti a distanza di qualche chilometro l'uno dall'altro, ma in nessuno dei due casi il malvivente è riuscito ad asportare denaro o materiale, lasciando invece ingenti danni alle serrande e alle vetrine.

Tutto è iniziato intorno alle 00:20, quando da via Ferrarese è cominciato a risuonare la sirena dell'allarme dell'esercizio, seguito in poco tempo a quello di una volante. In zona era stata da poco diramata una allerta, poiché un residente aveva chiamato per denunciare il furto del proprio Suv da Piazza dell'Unità.

Alla vista della volante il conducente del mezzo rubato, intento a sfondare con il veicolo la saracinesca dell'emporio, ha in ingranato la prima ed è fuggito. Ne è nato un inseguimento, che ha portato diverse volanti a convergere nella zona. La fuga del soggetto si è allungata dalla Bolognina fino a San Donato, dove però il motore del Suv ha iniziato a cadere.

Vistosi alle strette, il soggetto alla guida, con il passamontagna calzato, ha abbandonato la macchina all'altezza del ponte di via Libia, scavalcando la balaustra e finendo per far perdere le proprie tracce in corrispondenza del giardino Penazzi. Il mezzo poi è stato recuperato e analizzato, risultando proprio quello rubato in precedenza.

Mentre gli agenti erano ancora impegnati nell'inseguimento, un'altra segnalazione è arrivata alla centrale. Un'altra spaccata di una farmacia, con modalità analoghe. In questo caso si trattava del punto vendita di prodotti farmaceutici di via Cleto Tomba, in San Donato. Qui qualcuno era riuscito a entrare e rovistare nelle casse, trovandole però vuote. Il sospetto è che si possa trattare dello stesso autore del tentato 'colpo' di via Ferrarese, ipotesi suffragata anche dal fatto che nei pressi del secondo furto sono stati ritrovati dei pezzi del mezzo riconducibili proprio al veicolo rubato e oggetto della fuga.