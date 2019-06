Furto con spaccata in via Ferrarese: distributore nel mirino, ladri via con i contanti

Furto con spaccata questa notte. E' successo al distributore Eni di via Ferrarese 166, dove intorno a mezzanotte e mezza l'allarme è suonato per una effrazione. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri del nucleo radiomobile, ma dei ladri non c'era più nessuna traccia. Sfondata la porta a vetri del bar-tabaccheria, con i malviventi -arrivati sembra a bordo di un'auto- che avrebbero portato via diverso denaro contante, ancora in corso di quantificazione. L'impianto è monitorato da telecamere di sorveglianza.

Notizia in aggiornamento