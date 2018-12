Furto a San Lazzaro: sfondata con un tombino la vetrata del negozio "Spazio 44"

Ha utilizzato un tombino per sfondare la vetrata del negozio di abbigliamento lungo la via Emilia, e una volta dentro ha puntato direttamente al fondo cassa. Un ladro solitario è entrato in azione ieri sera a San Lazzaro, verso le 23,30, colpendo l'attività Spazio 44, arrecando danni che si aggirano intorno ai 2mila euro. L'intera azione è durata una manciata una secondi: il malvivente è entrato e si è avvicinato alla cassa dalla quale ha rubato tutto il contante, circa 63 euro, riuscendo poi a dileguarsi nel nulla.

Domenica pomeriggio, invece, una banda di malviventi ha colpito l'azienda Cae spa in via Colunga. In questo caso i responsabili hanno divelto un cancello e sfondato l'uscita d'emergenza con un tombino, mentre due complici sono rimasti nelle auto. A essere rubati però, sono state "solo" alcune valigie di attrezzi. Altri due furti ai danni di negozi di abbigliamento nel giro di pochi giorni: a Castenaso i ladri hanno preso di mira un negozio trafugando 20mila euro in vestiti, dinamica simile anche per il furto all'outlet Woolrich di Cadriano.