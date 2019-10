Scippo in strada: assalita per la bosetta, 91enne in ospedale

Le si sono avvicinati alle spalle e le hanno strappato con violenza la borsa che teneva sotto braccio. Nello strattonamento, la malcapitata è rimasta vittima di una brutta caduta, che ha reso necessario l'intervento dei sanitari.

Così è finito un furto con strappo consumatosi ieri pomeriggio - intorno alle 18 - in Via Ragazzi del '99, in zona Saffi, ai danni di una nonnina di 91 anni.

Da quanto ricostruito dalla polizia, alla quale è poi stato denunciato l'accaduto, l'anziana si trovava da sola in strada, quando è rimasto vittima del borseggio. Inseguito allo scippo la pensionata ha perso l'equilibrio e cadendo ha battuto il lato sinistro, ferendosi alla spalla e alla mano. Per questo è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna e sottoposta alle cure del caso.