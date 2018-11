Via Emilia Levante, finge un malore per raggirarlo: anziano derubato per strada

Gli si è avvicinato, gli ha chiesto dove poteva trovare un medico, che non si sentiva bene. Poi si è accasciato per terra, ma era tutta una messa in scena per derubare la vittima designata, un bolognese di 85 anni che stava rincasando intorno alle 11.00 di ieri mattina.

Descritto come un 35enne dell'Est Europa, ha appunto simulato un malore per poi abilmente sfilare il portafogli all'anziano. Portafogli che non conteneva denaro: il ladro è così tornato indietro per restituirlo, ma ha poi chiesto e richiesto dei soldi fino a riprovarci: ha palpeggiato l'anziano ed è riuscito a prendere una mazzetta di soldi che era in una tasca della giacca. 250 euro in tutto.