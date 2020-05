Furto nello studio medico, il ladro era stato curato poco prima: 37enne in manette

Gli aveva poco prima medicato una ferita, ma poi se lo è ritrovato davanti mentre stava rubando un Pc dalla studio. E' successo ieri pomeriggio in uno studio medico di via Galliera, in uno studio medico-ginecologico.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la vittima, una dottoressa 64enne, cittadina italiana, stava visitando una paziente in una sala attigua, quanto ha sentito dei rumori di vetri infranti provenire dalla sala d'aspetto. Il tempo di mettere la testa fuori dallo studio e la donna ha notato un'ombra che stava scavalcando l'infisso con un computer laptop in mano. Ironia della sorte, il volto del soggetto era lo stesso a cui la dottoressa aveva prestato una medicazione, poco prima.

Davanti alle grida della donna ed essendo stato scoperto, l'uomo ha poi abbandonato la refurtiva nel giardino interno per poi darsi alla fuga. Fuga durata poco, poiché una volante di passaggio, allertata dalla centrale, ha bloccato il 37enne nei dintorni. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di diversi strumenti da scasso. Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, veniva tratto in arresto per furto in abitazione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

