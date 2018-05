Denaro aspirato dal supermercato, Carabinieri rintracciano due bolognesi

Un sistema già visto in azione e ingegnoso, per rubare il contante presente nel supermercato di Appalto di Soliera, nel modenese. Questo si sono trovati davanti i Carabinieri di Carpi che alla fine, dopo alcuni accertamenti, sono risaliti all'identità di un 44enne e di un 54enne, entrambi volti noti già fermati per fatti analoghi.

I fatti a loro carico si riferiscono a due furti, compiuti il 16 febbraio e il 28 marzo scorsi, nel ipermercato modenese. Le modalità erano analoghe ad altri abili furti messi a segno in passato: in pratica i malviventi manomettevano il sistema pneumatico di trasferimento di denaro nella stanza blindata dell'esercizio commerciale, dirottando i contenitori verso una camera occulta dove poi si prelevava il denaro, in questo caso circa 13mila Euro.

Nel dicembre scorso un furto in tutto e per tutto simile era stato prepetrato nell'ottobre 2017 nel lecchese, con una banda di bolognesi arrestata circa due mesi dopo: in quell'occasione all'appello mancarono circa 85mila Euro. (Leggi la notizia completa su Modenatoday).