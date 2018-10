Prova a rubare al supermercato, poi fugge: ritrovato ai giardini Margherita

Un 53enne, cittadino rumeno, è stato denunciato per tentato furto di bevande da un supermercato. Una volante della Polizia lo ha trovato mentre cercava di allontanarsi dentro i giardini Margherita. A Chiamare gli agenti poco prima il responsabile di un punto vendita in Piazza di porta Castiglione.

Secondo quanto riportato ai poliziotti l'uomo avrebbe nascosto delle bevande che aveva sottratto dagli scaffali, per poi cercare di uscire senza farsi notare. A quel punto però il personale del punto vendita ha bloccato l'uomo. Lui in un primo momento ha collaborato, restituendo la merce: poi, intuendo, che sarebbe arrivata la Polizia è fuggito in direzione dei giardini Margherita, fino al suo rintraccio. Il punto vendita non è nuovo a subire gesti analoghi.