'Spaccata' al tabacchi, sfondano vetrina con l'auto: "E' la sesta volta, siamo esasperati"

Il colpo è saltato ma il negozio di tabacchi è distrutto: ventimila euro il costo stimato dei primi danni, tra bancone e vetrata ormai in frantumi. Per la sesta volta in sette anni, infatti, l'Antica Tabaccheria Cicogna è stata presa d'assalto da un banda di malviventi. Il modus operandi è sempre lo stesso: con un mezzo a retromarcia i ladri sfondano la vetrata e in pochi secondi fanno razzia di denaro, sigarette e gratta e vinci.

Questa volta però, qualcosa è andato storto: i responsabili, entrati in azione la scorsa notte, hanno utilizzato un mercedes di colore scuro, ma sfondata la vetrata si è attivato l'allarme e i nebbiogeni, e la banda è stata costretta alla fuga a mani vuote.

"Non ne possiamo più - raccontano a BolognaToday i titolari dell'attività - è un continuo, e abbiamo sempre il terrore che succeda qualcosa. Da tempo chiediamo al Comune di installare dei fittoni davanti al negozio ma non ci danno l'ok perchè dicono che è antiestetico, ma nel frattempo i ladri ci distruggono. Non abbiamo mai fatto una stima dei danni subiti in tutti questi anni, ma considerando ogni volta cosa hanno combinato possiamo solo immaginare, siamo esasperati".

Adesso la vetrata è distrutta, in attesa di essere riparata : "Un altro costo - concludono i titolari - perchè dobbiamo anche pagare una vigilanza privata affinché nessuno ne approfitti tentando un colpo. Insomma, una situazione ormai insostenbile".