Furto in tabaccheria alla Bolognina, oltre 30 mila euro di bottino

I ladri erano in quattro, tutti incappucciati come ben si vede dalle riprese di sorveglianza: hanno manomesso la serranda, uno di loro ha fatto da palo mentre gli altri sono entrati nella tabaccheria di via Ferrarese angolo via Don Fornasini e si sono impossessati di un bottimo complessivo che supera i trentamila euro fra denaro, sigarette e biglietti gratta&vinci.

Il figlio dei titolari del negozio, di origini cinesi, ha raccontato al Resto del Carlino che la famiglia è stata avvertita dai Carabinieri del furto subito e che sul posto in effetti hanno solo potuto accertare che oltre a 7 mila euro di fondo cassa era stato portato via tutto. Il sospetto, vista la decisione e la rapidità dei ladri, è che i quattro uomini conoscessero il locale. I Carabinieri, riprese alla mano, stanno indagando sulla vicenda.