Via Andrea Costa: rompono il vetro del taxi e rubano il tablet

Hanno visto il taxi parcheggiato in via Andrea Costa e hanno pensato bene di rubare ciò che vi era all'interno rompendo i vetri del mezzo e agguantando un tablet. È successo all’alba di stamattina, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di un tassista che riferiva appunto di essere stato derubato.

I due autori del furto (che dopo aver rotto uno dei vetri dell’auto erano riusciti ad aprire il mezzo momentaneamente fermo davanti a un bar) hanno asportato un tablet custodito. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato due bolognesi per furto aggravato in concorso.

Tentano di nascondersi in un palazzo della zona

Il pronto intervento dei Carabinieri del Radiomobile, attivato dal tassista che accortosi di quanto stava succedendo ha messo in fuga i ladri, poi rintracciarli a qualche centinaio di metri di distanza mentre cercavano di nascondersi all’interno di un palazzo.I due soggetti, N.D., ventitreenne e P.D., ventiquattrenne, sono stati accompagnati presso gli uffici di via Agucchi per le incombenze di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati deferiti a piede libero.