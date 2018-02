Furto da Terranova in via Indipendenza, preso uno dei due ladri

L'uomo della sicurezza lo ha notato mentre, nascosto dietro la colonna del negozio, stava cercando di togliere l'antitaccheggio da un paio di pantaloni. Mentre il suo complice è riuscito a oltrepassare la barriera delle casse con alcuni capi di abbigliamento in mano, il ladro è stato bloccato. E' accaduto da Terranova in via Indipendenza, ieri sera intorno alle 19.15.

Si tratta di un ragazzo di 19 anni di origini tunisine: è stato denunciato per furto aggravato in concorso, per inottemperanza di un ordine del Questore e per detenzione di droga per uso personale (addosso 0,88 grammi di hashish).