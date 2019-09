Si svegliano dopo essere state derubate: forse usato un narcotico

Sarebbero due i casi di anziani derubati e c'è il sospetto che possano essere stati narcotizzati. Entrambi gli episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, anche se i truffatori potrebbero aver fatto altre vittime in città.

Il 3 settembre una 85enne è stata seguita in zona Saffi, con la scusa di dover parlare di un rimborso, poi l'anziana non ricorda più nulla. Ha riferito di essersi svegliata con dei forti capogiri, e di aver scoperto che la cassaforte era stata aperta e che i gioielli per almeno 15mila euro non c'erano più.

Un episodio simile a Casalecchio il giorno prima: anche in questo caso la cassaforte di una donna è stata aperta e ripulita.